Fondazione Franchetti, aperto il bando per gli studenti mantovani

MANTOVA Torna il bando sostenuto dalla Fondazione Istituto Giuseppe ranchetti, che consente ogni anno agli studenti meritevoli residenti a Mantova e in non agiate condizioni economiche di usufruire di assegni di studio. Per l’anno accademico 2021/2022 si rendono disponibili assegni di studio per un importo complessivo di 80.000 euro, come spiegato dal presidente della Fondazione Aldo Norsa e dal segretario Cristiano Flisi durante la presentazione dell’iniziativa, tenutasi ieri nella sede della Fondazione.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro le 18 di venerdì 17 dicembre. Gli assegni singolarmente variano da 1.500 a 3.000 euro. Il budget sarà ripartito in base al numero delle domande, con un calcolo che terrà conto del reddito della famiglia dello studente e della media scolastica.

Il bando, come di consueto, è rivolto a chi stia seguendo un percorso di studio per ottenere la laurea o a chi sta sostenendo corsi di specializzazione in Italia o all’estero, ma anche a studenti-lavoratori.

Aperto anche il bando di studio “Ploner” rivolto alle matricole, sempre mantovane, iscritte ad un corso di laurea di Ingegneria. In questo ambito il contributo è di 10.000 euro. Tale supporto potrà essere mantenuto per i seguenti anni di studio, mantenendo le condizioni richieste dal bando, nato da un lascito dell’ingegnere.

Le richieste per gli assegni di studio vanno inoltrate alla sede del Franchetti, in via Pescheria 22, entro le ore 18 di venerdì 17 dicembre. Il bando, con l’elenco di tutti i requisiti necessari per potersi candidare agli assegni di studio, unitamente alla domanda di partecipazione, possono essere ritirati direttamente presso la segreteria della Fondazione di via Pescheria o si possono scaricare dal sito Internet www.istitutofranchetti.it (alla voce “Bandi e Concorsi”).

Le domande verranno vagliate dal Cda all’inizio del 2022, mentre la cerimonia di premiazione delle Borse di studio Franchetti, come di consueto, si svolgerà poi a giugno.

Sono state 39 le Borse di studio Franchetti consegnate nell’anno accademico 2020/2021 a fronte di 49 domande di richiesta pervenute alla Fondazione. I singoli assegni di studio sono stati tra i 1.400 e i 3.100 euro. Per ulteriori informazioni: tel. 0376 320567. (i.p.)