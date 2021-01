TedX Suzzara: al lavoro per l’edizione 2021. Sarà a settembre

SUZZARA È stato uno degli eventi più avvincenti dello scorso anno, prima che la pandemia di Covid-19 fagocitasse l’attenzione nazionale e globale, costringendoci ad una clausura forzata. È stato uno degli eventi più curiosi ed intriganti, capace di portare il proprio taglio internazionale anche in una realtà prettamente locale come Suzzara. Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente, ogni riferimento al TedX non è puramente casuale. L’appuntamento svoltosi ad inizio febbraio dello scorso anno, quando parole come assembramento, distanziamento sociale, lockdown, mascherine erano sconosciute ai più, fu un successo in chiave di pubblico, con il cinema teatro Politeama che registrò nell’arco di pochissimo il tutto esaurito, e fu un successo soprattutto in fatto di “talks”. Per i profani, si tratta di brevi interventi dal forte impatto motivazionale e performante, che gli speaker ospiti, spesso eccellenze nei propri campi o comunque persone che si sono sapute distinguere nelle loro attività, offrono al pubblico in sala. Talks che, successivamente, prendono la via dell’etere, con riproposizioni su varie piattaforme social e mediatiche. Fu un pomeriggio permeato di grande storytelling (memorabili gli interventi del professor Patrizio Guandalini, dell’imprenditrice Barbara Novellini, di Stefano Volpe, Paolo De Gaspari, Giampaolo Armellin e di Filomena Tucci) e di intrattenimento, con le entusiasmanti performance del musicista Renato Giorgi e del ballerino Davide Vetere, nel segno della parola chiave di quel TedX, “Expansion”. Un’espansione che non ha certamente diminuito la propria onda e che punta ad una replica anche quest’anno: le carte in regola ci sono tutte, come ci fanno sapere dallo staff di TedX Suzzara, ma è normale che si andrà incontro a qualche cambiamento. Prima di tutto, un cambiamento in fatto di tempistiche: invece che a febbraio, il TedX Suzzara del 2021 si svolgerà quasi sicuramente a settembre. Una scelta fatta per puntare ad avere un evento in presenza, confidando in tempi di maggiore libertà; inoltre, auspicando un settembre non per forza già proiettato all’autunno, si starebbe ragionando anche ad un evento all’aperto o comunque in una location dove sia possibile un costante contatto con l’esterno. Si sta ragionando su varie opportunità, ma quel che è certo è che si punta fortemente verso un’edizione in presenza, preferendola di gran lunga rispetto all’opportunità di fare un TedX su Zoom, Meet o altre piattaforme. Ancora top secret, invece, il tema che raccoglierà l’eredita di “Expansion”. Staremo a vedere; quel che è certo è che TedX Suzzara sarà uno dei graditissimi ritorni del 2021: non resta che far partire il conto alla rovescia. Federico Bonati