Rugby Serie A – I Caimani dominano per un tempo contro Pesaro, poi sprecano tutto (27-24)

PESARO Arriva nel finale la sconfitta per i Caimani Viadana, che devono arrendersi ai padroni di casa del Pesaro 27-24. Dopo aver dominato il primo tempo fino al 3-24, nella ripresa i gialloneri non riescono a compensare l’inferiorità numerica dovuta al cartellino rosso a Jeffery e a due gialli. «A Pesaro siamo stati protagonisti di due partite – afferma coach Madero – una nel primo tempo e una nel secondo Nella seconda frazione, dopo aver segnato una meta, abbiamo iniziato a perdere palloni, sbagliare marcature e a peccare di disciplina rimediando un cartellino rosso e due gialli. Pesaro è stato bravo a sfruttare la situazione. Sono comunque orgoglioso dei ragazzi, perché nonostante la situazione non facile ho visto molta voglia ed energia, ma comprendo che spesso non è così facile sopperire all’inferiorità numerica. Ora testa al prossimo impegno». «Non ci siamo – afferma il gm Ulises Gamboa – La squadra ha dominato nettamente nel primo tempo, ha zittito gli avversari, ma dopo aver messo a segno la quarta meta si è seduta e non è stata più in grado di gestire il gioco. Abbiamo consentito al Fiorini di rientrare. Nessuna tirata d’orecchie agli atleti, ma una lezione che servirà a tutti». Classifica invariata per i gialloneri che al momento si trovano al quinto posto: fondamentale l’incontro della prossima settimana contro Tarvisium, anticipato a sabato 23 alle ore 18.