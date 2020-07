Castiglione, consiglio comunale aperto sui maxi lavori in centro storico

CASTIGLIONE Un consiglio comunale aperto? Un consiglio in streaming? O un incontro pubblico in luogo particolarmente capiente così da garantire a tutti la possibilità di mantenere le distanze? Il Comune sta ancora valutando quale modalità mettere in campo, ma ciò che è sicuro è l’intenzione, da parte dell’amministrazione comunale, la volontà di organizzare un appuntamento quanto più possibile aperto sulla riqualificazione dell’ex Opg di via Ordanino e sulla realizzazione di un parcheggio ai piedi del castello.

In un periodo diverso dall’attuale probabilmente il Comune avrebbe scelto, come si suol dire, ad occhi chiusi, la soluzione del consiglio comunale aperto. Ma l’emergenza sanitaria impone cautele e soluzioni alternative. Soluzioni delle quali il sindaco Enrico Volpi e gli assessori discuteranno probabilmente lunedì pomeriggio in giunta o tutt’al più martedì mattina.

«Si tratta di progetti importanti e imponenti per la nostra cittadina e il nostro centro storico – afferma il vicesindaco Andrea Dara e proprio per questo vogliamo che tali progetti possano essere illustrati e spiegati a quante più persone possibili, compresi ovviamente i consiglieri di minoranza». (gb)