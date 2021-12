“Tre, Otto, Trecento”: la Battaglia partigiana di Gonzaga in mostra

GONZAGA Sarà inaugurata sabato 11 dicembre “Tre, Otto, Trecento: la Battaglia partigiana di Gonzaga”, mostra che riunisce i disegni di Nani Tedeschi e i documenti d’archivio riguardanti la Battaglia partigiana di Gonzaga, allestita negli ambienti dell’ex Convento di S. Maria.

In occasione del taglio del nastro, alle ore 10:30 è in programma un incontro di presentazione dell’esposizione, organizzata da Circolo Culturale “I. Bonomi” e ANPI Suzzara-Motteggiana-Gonzaga, con il patrocinio del Comune di Gonzaga e in collaborazione con Circolo Filatelico Numismatico ed Hobbistico di Gonzaga, MikroRadio, Associazione Bersaglieri e Biblioteca Comunale “F. Messora” di Gonzaga.

A ingresso gratuito, la mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 gennaio 2022 nei giorni: lunedì e sabato ore 9.00 – 13.00, martedì, giovedì e venerdì ore 15.00 – 18.30, mercoledì ore 9.00 – 13.00 e 15.00 18.30. Nell’ambito della mostra, venerdì 14 gennaio e martedì 25 gennaio 2022 si terranno incontri di presentazione del libro di Luigi Cavazzoli “La Battaglia partigiana di Gonzaga” (ore 18.00), mentre è fissato per sabato 29 gennaio 2022 un tour guidato in occasione della chiusura (ore 16:30).

Per gli eventi di presentazione è gradita la prenotazione: tel. 0376 58147, email bibioteca@comune.gonzaga.mn.it. L’accesso è consentito solo con Super Green Pass e nel rispetto delle misure di sicurezza relative all’emergenza Covid-19.