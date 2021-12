Roby Facchinetti al Teatro Sociale il 7 aprile

MANTOVA ‘Symphony’ è il nuovo progetto discografico di Roby Facchinetti, distribuito da Believe, uscito il 26 novembre su tutte le piattaforme, negozi di dischi e digital store. Il primo singolo estratto dal nuovo album è ‘Uomini Soli’ uscito in radio lo scorso 19 novembre.

Il video, uscito il 26 in concomitanza con il disco e con la regia di Gaetano Morbioli, è stato girato al teatro Accademico di Castelfranco Veneto con la presenza del maestro Diego Basso, dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e del Coro Pop Art Voice Academy.

L’album ‘Symphony’, il sesto da solista, è stato interamente prodotto e realizzato da Roby Facchinetti: 100 minuti di musica in un doppio cd con 19 brani tra i quali 14 del repertorio classico dei Pooh e degli album di Roby e 5 inediti. ‘La Musica è vita’, ‘Che meraviglia’ e ‘Se perdo te’ scritti con l’autrice Maria Francesca Polli, ‘Grande Madre’ con il testo di Stefano D’Orazio e ‘Respiri’, brano strumentale.

A gennaio uscirà anche una versione in triplo vinile.

Tutti i brani sono eseguiti dalla grande Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalla Budapest Art Orchestra, entrambe dirette dal Maestro Diego Basso, anche arrangiatore dell’intero album.

Alcuni brani del cd vantano la collaborazione del soprano Claudia Sasso, una voce lirica che ha calcato anche i palchi internazionali più importanti.

Roby Facchinetti racconta così questo importante progetto: “Questo progetto è nato più di un anno fa dalla volontà di dare una nuova vita a quei brani che nel tempo sono diventati dei veri classici che fanno parte dell’immaginario di tutti. Sono molto orgoglioso di aver realizzato questo disco con il Maestro e direttore Diego Basso. ‘Symphony’ nasce anche da una forte esigenza di continuare a fare musica”.

‘Symphony’ sarà anche un tour, organizzato da Colorsound, che partirà il 22 marzo 2022 da Bergamo e toccherà le principali città italiane.

Al Teatro Sociale di Mantova arriverà il 7 aprile 2022.

I biglietti sono disponibili a partire dal 10 dicembre ore 15.00 sul circuito TicketOne e o c/o il box Office del Teatro Sociale di Mantova (martedì e sabato dalle 10.00 alle 13.00 e giovedì dalle 16.00 alle 19.00)

boxofficemantova@gmail.con / tel. 0376/1590869

L’appuntamento fa parte della rassegna Mantova Live Theatre.