Programma “salva-centro”: aiuti prorogati sino a novembre

MANTOVA Non c’è stata la gran corsa per accapararsi i bonus destinati alle nuove attività, così come contemplato dal Duc, il distretto urbano del commercio. E per questa ragione l’esecutivo di via Roma ha pensato di dare altri tre mesi di tempo a coloro che volessero fruire di finanziamenti a fondo perduto per alimentare l’impresa commerciale cittadina, soprattutto nelle aree del centro storico, oggi particolarmente sofferenti del male che in molti definiscono “saracinesche giù”.

Nella seduta di giunta tenutasi ieri mattina, è stato prorogato fino alle 12 di giovedì 30 novembre il termine per la presentazione delle domande al bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni e servizi, somministrazione di cibi e bevande e prestazione di servizi alla persona.

Il precedente termine sarebbe scaduto al mezzogiorno di domani 1 settembre. Ma proprio la scarsa adesione al bando ha consigliato di estendere i termini di scadenza, magari incentivando azioni di promozioni della città e amplificandone con iniziative il suo potere di attrattiva.

Sono stati istituiti i Distretti del commercio che rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. Attraverso i Distretti si vogliono sostenere e consolidare la funzione delle polarità commerciali, ritenendole sempre più importanti per favorire i processi di mantenimento, qualificazione, riconversione e trasformazione urbana e per il miglioramento del sistema economico, nonché dell’attrattività turistica e della qualità della vita delle città.

Il Comune di Mantova è l’ente capofila del Distretto urbano del commercio (Duc) “Le botteghe del centro”. La strategia definita dal Distretto nell’ambito del capoluogo è quella di promuovere e incrementare l’attrattività del centro storico cittadino come localizzazione privilegiata per l’insediamento delle imprese del commercio, del piccolo artigianato, della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo e come meta e polarità commerciale e culturale per turisti e abitanti della città e della Provincia.

La finalità del bando è quella di concedere contributi a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese e per gli aspiranti imprenditori. Tutte le informazioni per fare le domande si possono trovare sulla home page del sito del Comune di Mantova www.comune.mantova.it, con erogazioni al 50% dei costi sino a un tetto massimo di 15mila euro per singola nuova attività.