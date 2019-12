Banda di georgiani tenta il colpo: colti sul fatto e arrestati dai carabinieri

23122019 – CURTATONE – FURTO IN ABITAZIONE – CARABINIERI ARRESTANO TRE CITTADINI GEORGIANI

CURTATONE Questa mattina i militari della Stazione Carabinieri di Roncoferraro, durante uno dei tanti quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno avuto la giusta intuizione nel seguire a distanza una vettura sospetta.

Dopo averla pedinata fino a Curtatone, hanno atteso che i passeggeri scendessero dalla macchina in attesa di un passo falso. Di lì a poco infatti si sono introdotti in un giardino di una villetta per consumare l’ennesimo furto in abitazione e rovinare le imminenti festività natalizie ad un’altra famiglia. Ma questa volta qualcosa gli è andato storto perché i tre malviventi, intenti a forzare una porta secondaria, sono stati dapprima “disturbati” dal proprietario di casa e dopo una brevissima fuga sono stati immediatamente bloccati dai Carabinieri.

Grossi cacciaviti, chiavi adulterine e cesoie, queste le “armi” del “mestiere” dei tre georgiani fermati. Uno di loro, dagli accertamenti in banca dati, risulta essere stato addirittura segnalato alle autorità europee dalle forze di polizia greche per associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione.

Nel corso della successiva perquisizione sono stati altresì rinvenuti dei monili, di dubbia provenienza, su cui sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari. Non si esclude pertanto che gli stessi si siano resi responsabili di altri colpi messi a segno recentemente.

Dai biglietti trovati in loro possesso, se non fossero stati bloccati, sarebbero tornati nel loro paese di origine tra qualche giorno passandola liscia. Dovranno invece trascorrere le prossime festività all’interno della Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.