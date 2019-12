Seconda Cat. – La Poggese fa la festa alla Futura

Dosolo La Poggese passa a Dosolo con un gol allo scadere, infligge alla Futura la terza sconfitta consecutiva in casa e lascia l’ultimo posto in classifica alla coppia La Cantera-Robur.

Partono meglio gli ospiti. Al 13’ Omoregie, pescato in area da Piva, impegna Giovannini; passano due minuti ed è Mantovani ad avere una buona opportunità su cross di Ghisi, ma spara a lato da ottima posizione. Al 31’ occasione per la Futura: da Crescenzo a Bassi che entra in area, salta bene il proprio avversario che lo stende, ma l’arbitro fa proseguire. Al 37’ un bel tiro di Ferraro viene respinto in angolo. Al 41’ batti e ribatti in area dosolese e palla che finisce tra le braccia del portiere. Al 44’ punizione velenosa di Crescenzo a fil di palo respinta con difficoltà da Visentini.

Al 64’ una palla vagante arriva sui piedi di Omoregie che da centro area colpisce il palo. Al 72’ altra punizione di Crescenzo che Visentini mette in angolo. Al 77’ la svolta della partita: azione in percussione della Futura, prima l’arbitro sorvola su un evidente fallo su Benatti, poi la palla arriva a Margini che viene contrastato duramente in area e questa volta il direttore concede il penalty; dal dischetto, però, Crescenzo spara goffamente alto sopra la traversa. All’87’ ancora un pasticcio della mediana dosolese e altro palo della Poggese, ma stavolta Sterniqi è lesto ad intercettare la ribattuta e ad appoggiare comodamente in rete. La Futura tenta l’assalto finale per arrivare quantomeno al pareggio, ma i ragazzi della Poggese con tanto cuore portano a casa una meritata vittoria. (a.l.)