Aziende mantovane crescono grazie al web marketing: l’esperienza di NetStrategy

Specializzazione, esperienza e occhio analitico: così la Web Agency veronese porta le imprese al successo

MANTOVA/CEREA Incrementare il parco clienti grazie alla presenza attiva sui canali online, rendendosi visibili ad utenti provenienti da tutto il mondo: con le giuste strategie e il giusto partner si può. Lo sanno bene alcune aziende mantovane di medie e grandi dimensioni, che, grazie alla collaborazione con la Web Agency NetStrategy, di Cerea (VR), in pochi anni hanno reso il proprio sito web una culla di nuove opportunità commerciali.

È innegabile che la tecnologia e, in particolare, la Rete, abbiano rivoluzionato non solo il mondo del business, ma anche la vita e le abitudini del consumatore. Basti pensare alla possibilità che ci viene data, oggi, di ricercare in modo semplice ed istantaneo ogni tipo di informazione, video, immagine, addirittura persone con cui poter entrare in contatto. Ancora, grazie al Web possiamo fare shopping direttamente dal divano, ricevendo la merce nel giro di pochissime ore. O guardare film e serie TV appena usciti con un abbonamento di pochissimi euro al mese.

Insomma, in un mondo così influenzato dalla Rete, anche il consumatore ha imparato a fruire dei canali online (i motori di ricerca in primis, ma anche i social network e molte altre piattaforme) per cercare informazioni riguardo a prodotti, servizi e, soprattutto, aziende. È chiaro quindi che le imprese si trovano oggigiorno ad un bivio: da un lato, c’è il prosieguo della strada già spianata, quella percorsa da sempre, ma che può rivelarsi “arretrata” in un mondo così avanzato e condurre alla perdita costante di fatturato; dall’altro lato, è viva e forte la necessità di aprirsi al mondo online per non perdere tutti quei potenziali clienti (e sono molti) che utilizzano il Web come mezzo per iniziare il proprio processo d’acquisto.

Alcune aziende della provincia di Mantova, conosciute sia sul territorio nazionale, sia all’estero, hanno optato per la seconda strada, a ragione: la partnership con NetStrategy ha permesso loro di rendere “efficace” il sito web, incrementandone il traffico proveniente dai motori di ricerca e dai social media e ponendosi sotto i riflettori dinnanzi a nuovi potenziali clienti. Nel giro di pochi anni, sono stati raggiunti e superati obiettivi ambiziosi, che hanno permesso loro di trovare nuove opportunità commerciali e di aumentare il fatturato.

Questi risultati sono frutto dell’applicazione di specifiche strategie di marketing online, studiate nel dettaglio da NetStrategy. La Web Agency veronese si pone come “cuore digitale” dell’azienda, un reparto marketing esterno che però lavora a stretto contatto con essa, offrendole una vastità di servizi. Alcuni esempi? L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO); la creazione, l’analisi e l’ottimizzazione degli annunci sponsorizzati (SEM); la gestione dei canali social aziendali; lo sviluppo a livello grafico e di programmazione di siti web; la digitalizzazione delle fiere e degli eventi e, addirittura, il miglioramento della digital reputation di aziende e privati.

Uno degli ingredienti che concorrono a creare una ricetta di successo è sicuramente la specializzazione: ogni elemento del team (in crescita anno dopo anno) svolge incarichi per i quali eccelle e per i quali nutre una passione smodata.

Ancora, NetStrategy può vantare ad oggi un bagaglio d’esperienze pesante sulle sue spalle, collaborando quotidianamente con diverse tipologie e modelli di business, che presentano molteplici esigenze ed obiettivi, ma che sono accomunati da un pensiero comune: la voglia di essere presenti in modo efficace non solo nel mercato tradizionale, ma anche in quello online.

I risultati raggiunti dalle imprese mantovane derivano comunque anche dall’aggiornamento costante, da un occhio analitico e critico che permette di modellare costantemente le strategie sulla base delle abitudini del consumatore di oggi e di quello del domani: perché, ormai è chiaro, colui che, in un mondo che si evolve giorno dopo giorno, decide di rimanere fermo, è perduto.

