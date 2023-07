A Silverstone vince Verstappen, Norris e Hamilton sul podio

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio di Gran Bretagna, al termine di una gara poco sofferta se non nei primissimi giri in cui è stata la McLaren di Lando Norris a sorpassare e creare noie – seppur contenute – al campione iridato. Primo posto comunque ottenuto per il numero 1 della Red Bull, seguito proprio da Norris e dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta invece l’altra McLaren di Oscar Piastri, che chiude poco dietro il podio dopo il terzo posto in griglia ottenuto in qualifica. Gara deludente, invece, per le Ferrari, che hanno chiuso nona e decima rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quinta la Mercedes di George Russell, seguita dalla Red Bull di Sergio Perez, autore di una bella rimonta partita dalla quindicesima casella in griglia. A completare la top ten, tra il pilota messicano e le Ferrari, l’Aston Martin di Fernando Alonso (settimo) e la Williams di Alexander Albon (ottavo).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).