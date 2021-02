L’auto vola nel canale, muore 39enne

CONCORDIA L’auto che, come impazzita, sbanda volando fuori strada e sbattendo contro la sponda del canale, per poi rovesciarsi all’interno dello stesso: terribile incidente ieri pomeriggio a Concordia sulla Secchia dove a perdere la vita è stato u giovane padre di appena 39 anni, Alan Fava, originario di Mirandola ma residente a San Giacomo delle Segnate. Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella dell’improvviso malore che può avere stroncato la vita dello sfortunato giovane.

Ieri pomeriggio Alan Fava si era recato a Concordia, comune modenese confinante con quella San Giacomo dove il 39enne si era tresferito da pochi mesi, per andare a far visita ai genitori; attorno alle 17 il giovane ha deciso di rincasare ed è salito sulla sua Mercedes station wagon in direzione di San Giacomo delle Segnate. In località Vallalta la tragedia: l’auto ha sbandato improvvisamente prendendo velocità e dopo avere sbattuto contro la sponda di un canale si è ribaltata all’interno di esso.

Il canale, a dire il vero, in quel momento era poco profondo tanto che buona parte del mezzo è rimasta al di fuori dell’acqua ma, evidentemente, l’impatto è stato devastante tanto che il comandante della polizia locale di Concordia, accorso sul posto e gettatosi nel canale per trarre in salvo il 39enne, non riscontrava alcun segno di vita. Sul posto accorrevano anche le squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori fatti venire da Bologna oltre all’ambulanze del 118 ma dopo le operazioni di recupero appariva subito chiaro che per il povero giovane non c’erano più speranze: Alan Fava risultava deceduto sul colpo.

Resta ora da capire cosa possa essere accaduto: anche se la strada percorsa dal 39enne presenta qualche curva insidiosa, a detta degli altri automobilisti che hanno dato l’allarme, la sbandata dell’auto è stata del tutto repentina tanto da fare ipotizzare anche un improvviso mancamento del conducente. Ma non è nemmeno escluso che a essere fatale sia stato il violento impatto dell’auto contro il fondo del canale. Alan Fava lascia una figlia piccola. (nico)