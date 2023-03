Basket serie A2 f – San Giorgio sogna l’impresa in casa domani con la regina Sanga

San Giorgio Dopo la sconfitta per 65 a 56 ed un lungo periodo passato in testa alla gara, MantovAgricoltura si proietta già al prossimo impegno di domani alle 20.30 al PalaSguaitzer di Borgochiesanuova. Sfida casalinga che vedrà le sangiorgine impegnate contro Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, la prima della classe. La sfida si preannuncia complessa per San Giorgio che cercherà di ritornare alla vittoria dopo una serie di tre sconfitte e con ancora due sfide da disputare – oltre a quella di domani, per l’appunto – prima della fine della regular season per provare ad accaparrarsi un posto ai play off. Preparazione minuziosa e cura nei dettagli saranno le parole d’ordine di coach Purrone per preparare al meglio l’importante sfida. In sponda Sanga, invece, il primato dell’imbattibilità casalinga della stagione è sfumato proprio nell’ultima giornata contro Alpo nella gara conclusasi sul 55 a 63. Giulia Ianezic, nuovo innesto sangiorgino, ricorda la sfida contro Broni di domenica scorsa: «È un peccato perchè era importantissimo vincere e anche perchè, dopo una partenza un po’ difficile, siamo riuscite a recuperare e a portarci avanti di 9 punti; purtroppo però nel finale non abbiamo concretizzato bene e l’abbiamo pagato. Non dobbiamo demoralizzarci e disunirci, anzi, dovremo essere ancor più compatte e proprio con questo obiettivo stiamo lavorando sodo su certe situazioni». La stagione è agli sgoccioli… «Nulla è ancora deciso: mancano ancora tre partite e noi dovremo fare più punti possibile per guadagnarci il nostro posto tra le prime 8». Sarà possibile seguire la diretta della gara anche sul canale YouTube di Basket 2000 San Giorgio. Ingresso gratuito.