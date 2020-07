Martedì prove di carico sul ponte sovrapassante il Canale Diversivo

MANTOVA Esecuzione di indagini diagnostiche di 2° livello sulla struttura del ponte sopra il Canale Diversivo.

Per questo dalle ore 8.30 alle ore 19 di martedì 7 luglio 2020 sarà necessaria la chiusura al traffico del ponte in via Verona sovrappassante il Canale Diversivo, nella direzione di marcia Sant’ Antonio – Mantova, nel territorio dei Comuni di Mantova e Porto Mantovano. Il traffico sentito nel merito il comando della Polizia Locale di Mantova, sarà deviato sulla Provinciale ex SS 236 bis e su viale Di Poggio Reale.

Le prove sono contemplate nel Progetto Catasto e Sicurezza Ponti elaborato dall’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Mantova.