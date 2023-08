Chukwueze “Al Milan per vincere, Pioli fantastico”

MILANO (ITALPRESS) – “Prima di arrivare qui, Pioli mi ha chiamato mentre ero in Nazionale. Mi ha parlato di come avrei giocato, quello che avrei dovuto sapere e quello che voleva da me. Lui mi ha voluto nel suo progetto. E questo mi ha motivato e spinto ad accettare questa proposta. E’ un allenatore fantastico”. Lo ha detto Samuel Chukwueze nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan. “Ora bisogna dare un pò di tempo al mister, perchè i nuovi giocatori devono adattarsi, ma con il tempo penso che vinceremo lo scudetto”, ha aggiunto l’attaccante nigeriano. “Non vedo l’ora che inizi il campionato. Prima di tutto dobbiamo vincere la prima partita, indipendentemente dall’avversario. Siamo pronti e abbiamo una squadra in grado di battere chiunque, che si tratti di Inter, Juventus, o altre. Io sono venuto qui per vincere e siamo pronti a battere chiunque – ha detto ancora Chukwueze -. Qui a Milano ho una grande opportunità per mettere in mostra tutto il mio talento. Penso che vi renderò tutti orgogliosi di me. Ho i miei obiettivi”. Il nigeriano si è subito ambientato a Milan, con i tifosi rossoneri e con il gruppo. “I tifosi rossoneri sono fantastici. Erano contenti e mi scrivevano su Instagram prima che arrivassi. Quando c’è questa passione dei tifosi un giocatore è disposto a fare qualsiasi cosa e ricambiare l’affetto. – ha detto ancora – Anche con i compagni di squadra ho avuto subito un ottimo feeling, mi hanno fatto sentire subito a casa. Ho già stretto molto con Adli, è molto divertente. E’ un giocatore fantastico, una persona squisita”. Infine su Victor Osimhen, Chukwueze ha detto: “E’ il mio migliore amico, giochiamo insieme da quando avevamo 17 anni. Gli ho sempre chiesto della Serie A e del calcio in Italia e lui mi ha detto che avrei fatto molto bene nel campionato italiano e che il Milan è una grande società”.

