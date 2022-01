Calcio Serie C – Il Covid allenta la morsa: torna il sorriso in casa Mantova

MANTOVA Il sorriso radioso di Giuseppe Galderisi al termine dell’allenamento di ieri diceva tutto. In casa Mantova il Covid sta allentando la morsa, restituendo a poco a poco atleti e ottimismo. Da qui il buonumore di mister Nanu. I giocatori che hanno potuto lavorare sul campo di Mantovanello sono saliti a 9: ai 7 della scorsa settimana si sono aggiunti Darrel e Paudice, che si sono negativizzati ed hanno superato le conseguenti visite mediche ottenendo così l’ok per il ritorno in campo. Gli altri, che già c’erano, sono: Panizzi, Gerbaudo, Messori, Milillo, Pinton, Zibert e Piovanello. Certo, sono ancora pochi. Ma, perlomeno, la famigerata curva del contagio ha cominciato a scendere. Una discesa destinata a proseguire nella giornata odierna, perchè pare che altri giocatori si siano nel frattempo negativizzati. In viale Te non fanno nomi nè offrono particolari, ma fanno sapere che i test molecolari effettuati ieri hanno certificato altre guarigioni.

Da qui il ritrovato buonumore di Galderisi. Che, in ogni caso, ci tiene ad elogiare i 9 presenti ieri a Mantovanello: «Si sono allenati benissimo – dice – , con voglia e impegno». La seduta si è conclusa con una partitella a metà campo con i ragazzi della Primavera. Per oggi Galderisi ha programmato un allenamento al mattino. Che, appunto, dovrebbe vedere la partecipazione di qualche giocatore in più, in attesa del prossimo giro di tamponi previsto per domani. Galderisi avrebbe voluto effettuare un’amichevole nel fine settimana, ma il numero di disponibili resto esiguo e, comunque, ci sarà bisogno di qualche giorno prima che gli “abili e arruolabili” ritrovino la condizione. Per queste ragioni, è facile che l’amichevole (se ci sarà) venga rinviata alla settimana prossima. Che è poi quella che porta alla ripresa del campionato.

Il Mantova dovrebbe inaugurare il 2022 domenica 23 in casa contro l’Albinoleffe. In realtà è sempre meglio usare il condizionale. Ancora troppe le incognite su entrambi gli organici (gli stessi bergamaschi contano 5 positivi). Una condizione comune ad altre squadre, ragion per cui non è escluso che la Lega proceda a un rinvio dell’intero turno, fissando la ripartenza al 29 gennaio. Al momento un’ipotesi, nulla di più.