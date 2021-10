L’opera Trailer Gallery da Suzzara a Milano

SUZZARA Uno dei pezzi più interessanti del Premio Suzzara, nonché uno dei più curiosi tra quelli di recente realizzazione, sbarca questa settimana a Milano. Seguendo la propria indole itinerante, l’opera Trailer Gallery, realizzata dall’artista Hannes Egger in collaborazione con l’azienda suzzarese Real Trailer sarà esposta, fino a venerdì, nel celebre centro culturale meneghino ViaFarini. L’occasione è il palinsesto Vapore d’Estate alla Fabbrica del Vapore, dove Trailer Gallery avrà il “compito” di raccontare, al proprio interno, le pratiche laboratoriali del Museo Galleria del Premio Suzzara e della cinquantesima edizione della kermesse. Per chi non la conoscesse, l’opera di Egger è stata pensata per “mettere in movimento il museo” facendogli raggiungere luoghi deputati alla ricerca artistica: si tratta di un camion dotato di un ampio semirimorchio dove all’interno sono allestite le riproduzioni di opere della galleria suzzarese che richiamano il tema del lavoro, del trasporto, della libertà e che hanno vinto il Premio nel corso degli anni, come ad esempio quella che apre la mostra dentro Trailer Gallery, “Il carrettiere”, l’opera del 1955 di Aligi Sassu, artista politicamente impegnato, oppositore del regime fascista e che allo scoppio della guerra civile in Spagna diventò un attivo antifranchista. Insomma, un nuovo traguardo, non solo chilometrico, per un’opera che è stata considerata come “una memoria mobile che intende stimolare connessioni assopite, trasportando una storia particolare e collettiva nello stesso tempo”. (f.b.)