Grandi infrastrutture del mantovano, venerdì il punto agli Stati Generali

MANTOCA Sono convocati per venerdì alle ore 11 gli Stati Generali di Mantova. Al confronto promosso dal Presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli, parteciperanno il Ministro per le Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci, i parlamentari mantovani e i consiglieri regionali virgiliani. All’incontro, che si terrà in videoconferenza, interverranno le categorie economiche, il Commissario della Camera di Commercio e i sindaci membri della Commissione provinciale infrastrutture.

In questi mesi, rispetto al Documento di Priorità Infrastrutturale sottoscritto dagli Stati Generali di Mantova e presentato nell’estate del 2018 al Governatore lombardo Attilio Fontana ed ai suoi collaboratori, sono stati raggiunti accordi con Regione Lombardia.

“Penso al finanziamento e alla realizzazione della Po-Pe (3° e 4° lotto), alla Gronda Nord di Viadana e alla Tangenziale di Goito, inserite nel cosiddetto Piano Fontana – spiega il Presidente della Provincia Beniamino Morselli -, mentre sono in discussione la governance del Porto di Valdaro e restiamo in attesa di novità da Milano per quanto riguarda l’Autostrada Mantova-Cremona. Prendendo spunto dalla rinnovata spinta politica che il Presidente Draghi ha assunto con la composizione del nuovo Governo, nell’intento di aggregare e consolidare le varie istanze territoriali emerse con la disponibilità del Recovery Plan, ritengo utile e necessario convocare una seduta degli Stati Generali di Mantova. Lo scopo – continua il numero uno di Palazzo di Bagno – è discutere insieme la redazione di un Documento con cui ribadire le priorità infrastrutturali del territorio provinciale al Governo nazionale, per ciò che è di competenza dello Stato, con particolare riferimento a strade ed autostrade, idrovia e ferrovia”