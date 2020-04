Coronavirus, In Lombardia +791 casi ma calano ricoveri e intensive

MILANO (ITALPRESS) – “I numeri sono confortanti, c’e’ progressiva riduzione di tutti i fattori”. Lo ha detto, nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha poi spiegato come i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 52.325, 791 piu’ di ieri (ieri 1.047); i ricoveri in ospedale sono 11.833, 81 in meno di ieri, a cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1.305, 38 in meno di ieri. I dimessi sono arrivati a 14.498, 635 solo nelle ultime 24 ore. Mentre i decessi sono arrivati a quota 9.484, 282 piu’ di ieri. “Lentamente, ma e’ un numero che si riduce – ha detto Gallera -. Ieri era cresciuto di 297 unita'”.

(ITALPRESS).