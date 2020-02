Tennis – Il Tc Guidizzolo trionfa nella Coppa Comitato Lombardo fascia A

GUIDIZZOLO Grande soddisfazione per la vittoria in Coppa Comitato Lombardo fascia A della squadra del Tc Guidizzolo-Martini Prefabbricati in finale sul Ct Giussano. Nel confronto decisivo, giocato a Guidizzolo, la squadra ospite schierava come primo singolarista il 2.4 Andrea Bergomi (figlio del famoso ex-capitano dell’Inter) il quale cedeva dopo un combattuto 6/4 6/3 al numero uno locale Daniele Pasini (2.4 vivaio del Tc Guidizzolo). Nel secondo singolare il numero due del Tc Guidizzolo Andrea Dall’Asta (2.4 ex-campione italiano u12 e u14) affrontava l’argentino Marcelo Charpentier (2.5 con best ranking 115 ATP) in uno spettacolare incontro d’alto livello tecnico che terminava col ritiro del giocatore del Ct Giussano sul punteggio di 6/4 3/5 in favore del padrone di casa. Il Tc Guidizzolo/Martini Prefabbricati chiudeva così la sua splendida cavalcata in Coppa Comitato iniziata a novembre 2019, raggiungendo uno storico trionfo in quello che può essere considerato il Campionato Regionale di Seconda Categoria Indoor.