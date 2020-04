Gallera: “Tutti indicatori positivi, serve ultimo grande sforzo”. A Mantova si contano 58 positivi in più

MILANO – “Giorno dopo giorno c’e’ una continua riduzione di tutti i fattori e questo e’ un elemento positivo. Tutti gli indicatori sono positivi ed evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo risultati importanti che devono diventare ancora piu’ evidenti e significativi’.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

‘E’ imminente il week end di Pasqua – ha aggiunto Gallera – e dovremo passarlo ancora in casa. Dobbiamo stringere i denti perche’ serve un ultimo grande sforzo e non possiamo allentare la presa’.

I DATI REGIONALI

– i casi positivi sono: 52.325 (+791)

– i decessi: 9.484 (+282)

– i dimessi e in isolamento domiciliare 29.703 (+628), d

– in terapia intensiva: 1.305 (-38)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.833 (-81)

– i tamponi effettuati: 159.331 (+4.342)

I DATI PER PROVINCIA

Mantova: 2.142 (+58)

Bergamo: 9.868 (+53)

Brescia: 9.594 (+117)

Como: 1.525 (+52)

Cremona: 4.323 (+63)

Lecco: 1.731 (+19)

Lodi: 2.321 (+43)

Monza Brianza: 3.206 (+49)

Milano: 11.787 (+249)

Pavia: 2.735 (+35)

Sondrio: 620 (+6)

Varese: 1.326 (+33)