Paura per Muriel, caduta e ricovero “Sto bene, forza Atalanta”

BERGAMO (ITALPRESS) – Tanta paura per Luis Muriel. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, infatti, è stato costretto alle cure in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale in casa nella quale avrebbe riportato un trauma cranico battendo la testa. E’ stato lo stesso Muriel, poi, a tranquillizzare tutti sulle proprie condizioni di salute dopo che i controlli in ospedale hanno escluso problemi. “Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore” le sue parole su instagram, confermate anche dalla società orobica. Il calciatore non sarà a disposizione per il match contro il Brescia, ma “sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 luglio”.

(ITALPRESS).