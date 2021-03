Prenotazioni fantasma, saranno tutte riposizionate da Asst

MANTOVA A seguito delle segnalazioni pervenute in merito alla prenotazione di vaccinazioni di residenti nel mantovano presso punti vaccinali nel cremonese, ATS ha acquisito dai gestori del portale regionale di prenotazione un elenco di tutti gli sms di conferma della prenotazione per la settimana dall’8 al 15 marzo, inviati ai cittadini over 80 aderenti alla campagna vaccinale nella nostra ATS.

Attraverso l’integrazione con gli altri database aziendali dell’ATS, è stato così possibile identificare tutti i domiciliati nel mantovano ai quali è stata prenotata la vaccinazione presso i Centri Vaccinali del cremonese.

L’elenco risultante è stato trasmesso all’ASST di Mantova, al fine di consentire al Centro Servizi di contattare telefonicamente tutte le persone con prenotazione incongrua e riposizionarle sulle proprie agende, dando comunicazione alle ASST di Crema e Cremona dell’eventuale cancellazione.