Studente ferisce professoressa a scuola nel milanese

MILANO (ITALPRESS) – Aggressione in una scuola ad Abbiategrassonel milanese. All’istituto IIS Alessandrini di via Einaudi uno studente ha ferito una professoressa con un’arma da taglio. E’ accaduto pochi minuti dopo l’ingresso degli studenti in classe. La donna ha riportato una ferita sulla testa, ma le sue condizioni non sono gravi ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Legnano. Il ragazzo, che aveva anche una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall’aula. All’arrivo dei Carabinieri non ha opposto resistenza lasciando la pistola sul banco. Il 16enneè stato trasferito al reparto di Neuropsichiatria dell’opsedale San Paolo.“Mi recherò ad Abbiategrasso per esprimere la mia solidarietà alla docente aggredita e per lanciare un segnale che lo Stato, il Ministro dell’Istruzione e più in generale il Governo sono vicini a tutto il personale ella scuola” ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, oggi a Rho Fiera per un convegno sulle scienze della vita.“Innanzitutto la notizia più importante: da quanto ci riferisce Areu la professoressa ferita non è in gravi condizioni. A lei la vicinanza di tutta la Regione Lombardia e gli auguri di una pronta guarigione” ha detto il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana, con gli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Romano La Russa (Sicurezza), commentano l’accaduto.

