Calcio Eccellenza – Fantoni: “Forza Castiglione, bisogna reagire”

CASTIGLIONE E’ il faro del centrocampo del Castiglione, di cui indossa la fascia di capitano, ma Simone Fantoni, classe ‘92, nei professionisti ha giocato spesso anche al centro della difesa. Giovanili nel Brescia fino alla Primavera, ha poi vestito le maglie di Entella, Spal e Forlì in Lega Pro. «A quel punto – racconta – ho fatto una scelta di vita: mi hanno offerto un lavoro, per cui ho cominciato a giocare nei dilettanti, in Eccellenza: dapprima a Rezzato, dove abbiamo vinto il campionato, poi Breno, Telgate e, quest’anno, appunto Castiglione, dove gioco con la maglia numero otto ma se me lo chiedesse il mister non avrei problemi ad andare in difesa».

Il discorso si sposta così sul campionato dei rossoblù. «Se in settembre – sostiene il capitano – mi avessero detto che a due terzi del torneo avremmo occupato un posto nei play off, probabilmente non ci avrei creduto, per una somma di ragioni. La squadra era quasi nuova; così come nuova era la categoria; nuova pure la società, con tutto quello che comporta in fatto di esperienza».

«All’inizio – continua – facevamo punti soprattutto non incassando gol. Non era facile, in un campionato molto livellato e difficile come l’Eccellenza di quest’anno. Basta guardare la classifica per rendersene conto. Nel girone di ritorno, le prime vittorie che ci avevano portato ad un solo punto dalla capolista, probabilmente avevano innescato aspettative che, probabilmente, non potevamo mantenere». Poi sono arrivate le sconfitte con Telgate e Offanenghese, che hanno un po’ smorzato l’entusiasmo. «Personalmente – conclude Fantoni – sono portato a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno: nella vita come nello sport. Senza dimenticarci che il calcio è importante ma è pur sempre un gioco. Il campionato è più che mai aperto. A mio parere dobbiamo tornare a incassare poche reti, come nelle prime partite. Fondamentale sarà portare a casa i tre punti domenica dal campo del Cazzagobornato».

Mister Pelati deve verificare le condizioni di Carta e di Barezzani.