Mattarella riceve il Premio Paolo VI e lo devolve alle zone alluvionate

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto da Papa Francesco il “Premio Paolo VI”, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, e ha deciso di devolverlo alla Romagna colpita nei giorni scorsi dall’alluvione.“Desidero, innanzitutto, ringraziare vostra Santità per averci accolto. Ringrazio don Maffeis per le sue parole e l’Istituto Paolo VI per il conferimento del Premio e per la motivazione, così generosa, che lo accompagna. Credo di poter confidare che, quando mi è stata comunicata la decisione di conferirmi il premio Paolo VI, il mio primo pensiero è stato di sorpresa”, ha detto Mattarella nel corso della cerimonia. “Naturalmente, vi si è subito affiancato un sentimento di profonda gratitudine per questo riconoscimento di così grande prestigio. Ancor di più, ho avvertito un sentimento di riconoscenza, al massimo grado, nell’apprendere la disponibilità del Santo Padre a consegnarmelo personalmente”, ha aggiunto. “Vorrei chiedere all’Istituto Paolo VI di destinare la somma, collegata al premio, alla Comunità intitolata a Giovanni XXIII e nata in Romagna: alcune, delle sue case di accoglienza sono state gravemente colpite dalla recente alluvione”, è stato il desiderio espresso dal capo dello Stato.

