Volley Serie B maschile – Il Gabbiano si lecca le ferite

BORGO VIRGILIO Partenza negativa per il Gabbiano nella terza e ultima fase dei play off promozione. La netta sconfitta (3-1) incassata sabato sera a Malnate, nel primo match del triangolare, per gli addetti ai lavori e per i tifosi biancazzurri è stata una vera e propria doccia fredda. Il kappaò rischia di compromettere le speranze del Top Team di approdare in A3. Domani sera, a Scanzorosciate, andrà in scena la seconda partita tra i padroni di casa e lo Yaka (ore 21). Le due squadre nella stagione regolare si sono affrontate nel girone B. Sfida che può essere decisiva. Se i varesini conquistano almeno un punto, estromettono il Gabbiano dalla corsa all’A3. Se invece dovessero perdere 3-1 o 3-0 ci sarebbe ancora una possibilità per il sestetto mantovano, che dovrà poi affrontare sabato a Cerese proprio la compagine bergamasca, già battuta, e anche senza troppi problemi, nel primo triangolare play off la settimana scorsa. La promozione, insomma, non è più nelle mani del Gabbiano, che deve guardare prima cosa fanno le altre avversarie. «A questo punto non dipende solo da noi – spiega il libero Luca Catellani -. Sabato sera a Malnate siamo andati male nei primi due set, ci siamo ripresi nel terzo giocando come sappiamo e ripetuti nell’ultimo, e per poco non abbiamo portato la gara al tie-break. Malnate davanti al suo pubblico ha fatto la sua gara, mentre noi non ci siamo espressi al massimo. E’ normale che arrivati quasi a giugno la condizione fisica non sia delle migliori. Ora dobbiamo fare il tifo per Scanzorosciate, perché vinca da tre, in modo che sabato, davanti al nostro pubblico, la gara con gli orobici sia ancora decisiva per la promozione in A3».

«Nei primi set abbiamo subito la loro battuta – ricorda il coach Simone Serafini – e non siamo stati bravi nella correlazione muro-difesa. Terza e quarta frazione sono state giocate in maniera molto intensa. Peccato che nel quarto e ultimo parziale non siamo riusciti a sfruttare le favorevoli occasioni che ci sono capitate. Promozione in A3? Dobbiamo sperare che Scanzorosciate vinca da tre con Malnate: ci terrebbe ancora in gioco».