Bomba a mano dimenticata per gioco in strada. Sgomberato un intero palazzo

CASTEL GOFFREDO Mattinata movimentata per i residenti di un condominio in via Ugo La Malfa a Castel Goffredo, evacuati in seguito al rinvenimento di un bomba a mano davanti all’ingresso. Secondo una prima ricostruzione non si tratta di un residuato bellico sbucato da uno scavo (in zona non ci sono cantieri) e nemmeno di un gesto intimidatorio. A dimenticare l’ordigno sarebbero stati dei ragazzini che lo usavano per giocarci. A dare l’allarme verso le 6 di oggi è stato un condomino che rientrava dal lavoro notturno e che ha visto la bomba praticamente sulla soglia di casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e a seguire i carabinieri e la polizia locale. Vista la ricostruzione dei fatti, l’ordigno, una M36 tipo ananas, dovrebbe essere innocuo. Per questioni di sicurezza i residenti del condominio sono stati fatti sgomberare e l’area è stata chiusa con tanto di transennatura in attesa dell’arrivo sul posto degli artificieri di Cremona, attesi per le 14 odierne.