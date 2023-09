Calcio Promozione – San Lazzaro e lo spauracchio Orsa. Visentini: “Su la testa, dobbiamo batterla”

Mantova Non è stato un avvio di campionato esaltante per il San Lazzaro. I cittadini, nelle prime due giornate, hanno ottenuto un pareggio casalingo con il Rezzato e sono stati sconfitti a Vobarno. Ad analizzare questo inizio di stagione ci pensa il centrocampista (e bandiera) Fabio Visentini. «Se guardo i numeri – dice – abbiamo ottenuto un punto in due giornate, anche se con il Rezzato abbiamo gettato al vento la vittoria. Peccato perché il mio gol del pareggio non è bastato per dare la scossa e cercare di ribaltare la gara». Sulla gara con il Vobarno… «E’ una squadra attrezzata – afferma – la sconfitta poteva anche starci. Abbiamo faticato a gestirli e a bloccare le loro incursioni. Questa partita ci ha fatto capire che non possiamo commettere passi falsi se vogliamo salvarci».

Domenica, al Migliaretto, arriva l’Orsa Iseo, squadra che nelle due precedenti partite ha pareggiato all’Allodi col Suzzara e vinto di misura a Marmirolo. «Non sappiamo che gara ci aspetta – dichiara ancora Fabio – sappiamo però che anche se loro sono una neopromossa, stanno facendo bene. Poco importa come giocheranno, noi dovremo lottare fino all’ultimo per conquistare la vittoria». Dopo essere rimasto fermo 9 mesi per un problema fisico, Fabio è tornato più forte di prima. «Ero fermo da dicembre dello scorso anno – racconta – mi sono allenato lo stesso, ma non è stato facile riprendere dopo così tanto tempo. Sono contento per il gol con il Rezzato, e voglio continuare a giocare per aiutare la squadra. Piano piano sto recuperando la forma migliore, ma l’età di certo non aiuta». «Vogliamo la salvezza – conclude – e ora dobbiamo pensare gara dopo gara. Ci sono tanti ragazzi nuovi in rosa e ci mancano ancora gli automatismi, quelli arriveranno con il tempo. Vogliamo inoltre dare una mano al mister, facendolo crescere come lui sta facendo con noi».