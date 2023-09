Sereno e temperature pomeridiane praticamente estive per tutta la settimana

MANTOVA Autunno avanti piano, pianissimo. Dalle carte meteo dei centri previsionali europei ancora nessun segnale di cambiamento stagionale degno di questo nome. Anzi, nei prossimi giorni, al netto di nottate un po’ più fresche, di autunno non ne vedremo proprio. Da domani e per tutta la settimana, grazie alla riaffermazione dell’anticiclone delle Azzorre i pomeriggi assumeranno di nuovo un assetto praticamente estivo, con temperature massime che in alcune zone dell’area padana rischiano di portarsi ancora una volta a ridosso dei 30 gradi. È una situazione palesemente eccezionale, ma da diversi anni tale tendenza si ripete con una costanza sorprendente e anno dopo anno in misura sempre più marcata. Fra l’altro, tale situazione tardo-estiva si approprierà anche della prima settimana di ottobre, aggiornando inevitabilmente nuovi record.

Si potrà tornare in spiaggia? Assolutamente sì, anche sulle rive del Garda e pure nel prossimo fine settimana, già previsto ancora caldo. Già domani le temperature accenneranno ad una certa risalita, complice anche un soleggiamento sempre presente, pure sulle località di montagna. Il calo delle temperature è stato tuttavia apprezzabile: l’aria fredda affluita ieri a seguito dell’unica perturbazione di settembre ha fatto scendere le temperature di stamane fino a 11/12 gradi, sostanzialmente in linea con le temperature minime di fine mese. Anche le prossime nottate saranno fresche, ma il sole sempre presente durante il giorno e le correnti miti occidentali trasformeranno la settimana in un’appendice d’estate destinata ad inoltrarsi ai primi d’ottobre.

Dai 26 gradi di oggi saliremo ai 27/28° di domani e mercoledì. Probabili temperature anche più elevate fra giovedì e sabato, con punte di 29° a sud del Po. Non sono da escludere picchi di 30 gradi in Emilia.

L’esordio di ottobre, previsto domenica prossima, vedrà una certa permanenza dell’alta pressione atlantica, non più accompagnata però da masse d’aria subtropicali. Molto probabili tuttavia temperature diurne superiori ai 25 gradi almeno fino al 4-5 del mese.

Ad oggi l’attuale settembre è di pochissimo il secondo più caldo di sempre. La temperatura media mensile di 22,5 gradi (circa tre oltre il dato storico), per due centesimi non batte quella del caldissimo settembre del 2011. Né il mese è riuscito a raggiungere i 33,4 gradi del 2008 o i 34° del 1953. Il picco mensile registrato a Mantova è stato di 31,6 gradi, ma fino ad oggi abbiamo registrato una sola giornata con temperatura massima inferiore ai 25 gradi.