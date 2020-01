Castel Goffredo, lunedì chiude la mostra ‘Le tre età di Giuseppe Bazzani’ al Mast-Museo della Città

CASTEL GOFFREDO Termina oggi al Mast, il Museo della Città in via Botturi 3, la mostra “Le Tre Età di Giuseppe Bazzani”, che il Mast e l’associazione onlus Gruppo San Luca dedicano al pittore mantovano in occasione del 250° anniversario della morte. Anticipatore di sensibilità “quasi romantiche e visionarie” che influenzarono il Rococò veneziano e austriaco, Giuseppe Bazzani è presente nei principali musei del mondo e italiani, tra cui la National Gallery di Londra e la Collezione Thyssen-Bornemisza di Lugano ma anche la Galleria degli Uffizi di Firenze e il Museo Correr di Venezia. In questa occasione il museo di Castel Goffredo espone al pubblico 13 opere, lungo un percorso cronologico inaugurato dalla “Educazione della Vergine” proveniente dall’oratorio di Sant’Anna a Castel Goffredo. La parabola artistica della mostra si chiude con il drammatico “San Girolamo” di collezione privata, espressione dell’estrema maniera del pittore, in cui prevale la scelta di soggetti drammatici resi con una materia pittorica arida, che dà vita a un universo di immagini anticipatrici di una sensibilità preromantica. Per informazioni è possibile rivolgersi al book shop del museo dalle 10 alle 12.30 e dalle15 alle 18 oppure telefonando ai numeri 0376-771006/781218 o consultando il sito www.mastcastelgoffredo.it.

Paolo Zordan