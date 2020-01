Canneto sull’Oglio chiude la collettiva natalizia d’arte Moderna e Contemporanea

CANNETO SULL’OGLIO Termina oggi presso la galleria della città dei vivai “B&B Arte” l’importante “Collettiva Natalizia d’arte Moderna e Contemporanea”, organizzata in collaborazione con il Comune negli spazi espositivi di via Cavour nr. 29. La grande arte del Novecento è protagonista con ben 120 opere in mostra nei recuperati spazi dell’ex fabbrica di bambole “Furga” di Canneto, prestigiosa sede di archeologia industriale restaurata e riaperta dai Bonelli nel 2006, all’interno della sezione d’arte moderna con i grandi maestri del Novecento storico. La rassegna, dedicata ai collezionisti e a tutti gli amanti dell’arte, si apre anche alle nuove generazioni, rappresentate da artisti che hanno già partecipato ad esposizioni di livello internazionale. Il percorso espositivo prevede, infatti, anche una sezione d’Arte Contemporanea. La rassegna espositiva potrà essere visitata negli orari di apertura al pubblico ad ingresso libero dalle 15 alle 19. Info e per richieste di visite su appuntamento, tel. 0376-224565, cell. 339-2956883.

Paolo Zordan