Ladri in azione a Ferragosto: furto da 3mila euro in un’abitazione di Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA Ladri in azione nella sera di ferragosto a Volta Mantovana. I malviventi hanno colpito mentre i proprietari erano usciti, fra le 21 e la mezzanotte. Per entrare hanno aperto una finestra dall’esterno senza forzarla. Una volta all’interno hanno frugato in giro per le stanze mettendole a soqquadro e sono quindi fuggiti con diversi monili in oro per un valore che secondo una prima stima si aggira sui 3mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo. Indagini in corso.