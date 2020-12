Curtatone, focolaio Covid ai Quattro Venti: positivi sei dipendenti del McDonald’s

CURTATONE Sei dipendenti positivi al Covid dopo essere stati sottoposti a tampone; gli altri 31 in attesa dell’esito del tampone cui sono stati a loro voltasottoposti, mentre è già scattata la sanificazione dei locali. Si tratta del ristorante-fast food McDonald’s di Curtatone in località ai Quattro Venti, dove nella giornata di ieri, vigilia di Natale, è intervenuta l’Ats Valpadana per le verifiche sul personale e le operazioni di bonifica del fast food che comunque non sarebbe aperto al pubblico, ma dove però era in funzione il servizio drive in.