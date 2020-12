Da una famiglia il regalo di buoni spesa ad un’altra in difficoltà

POGGIO RUSCO – Sono giornate difficili di un periodo difficile, a volte ti arrivano notizie che ti fanno vedere tutto buio ma poi ne arriva una che fa esplodere la luce e il cuore si riempie di gioia e di speranza. Grazie infinite a questa famiglia poggese che ha deciso di aiutare un’altra famiglia del nostro paese che sta affrontando un periodo di difficoltà». Il sindaco di Poggio Rusco, Fabio Zacchi ha fatto sapere ai sui concittadini che una famiglia ha devoluto 400 euro in buoni spesa da dare ad un altro nucleo in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

«La nostra comunità è una “famiglia di famiglie”, solo se non lasceremo nessuno indietro potremo diventare un paese migliore e in questi anni, grazie all’impegno e alla solidarietà di molti, stiamo costruendo quella rete di sostegno per aiutare chi è caduto a rialzarsi e a riprendere il cammino insieme a noi – prosegue il primo cittadino -. Grazie a questa famiglia per essere un faro che ci indica la strada. Pratichiamo il bene, doniamo quello che possiamo (a volte non possiamo donare soldi ma tempo, mani e cuore sono ugualmente importanti), il mare è fatto di tante gocce, ognuna preziosa. Questo è il vero messaggio del Natale». Poco dopo l’annuncio che anche i gli scout della sezione locale hanno donato le offerte raccolte da Santa Lucia come anche altri molti poggesi stanno donando generi alimentari per le famiglie in difficoltà- «Questa ondata di solidarietà commuove e dimostra che siamo una bella comunità fatta da tante persone dal cuore d’oro. Grazie a chi ha donato, a chi sta donando e a chi donerà», termina il sindaco.