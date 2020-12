Il Parco Sigurtà entra nella Garden route Italia

VALEGGIO Sul finire di questo 2020 il Parco Giardino Sigurtà, che ha iniziato la consueta chiusura stagionale lo scorso 8 novembre, è stato inserito nel prestigioso progetto della Garden Route Italia.

Si tratta di un programma di valorizzazione dei giardini italiani promosso da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia – e supportato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Per secoli l’Italia, infatti, è stata definita Giardino d’Europa in virtù della bellezza dei suoi paesaggi costellati di dimore, castelli e giardini, frutto di un’interazione armonica tra uomo e natura. Emblema di questo equilibrio e gemme del nostro patrimonio sono i giardini, espressione di un rapporto inscindibile tra architettura e natura e tratto distintivo della nostra civiltà. Il progetto si propone di rilanciare la fruizione culturale e turistica dei parchi e dei giardini italiani, anche in relazione con il paesaggio.