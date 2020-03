Coc anche a Casalmaggiore. Il sindaco: “Situazione grave. Rispettate le norme”

CASALMAGGIORE – Covid-19: annunciando l’istituzione di un Centro Operativo Comunale attivo dalla giornata di ieri con la Protezione Civile, volontari e Forze dell’Ordine il primo cittadino Filippo Bongiovanni ha illustrato la situazione, in un video diffuso sui social e rivolto a tutti i concittadini invitati a rispettare le normative contenute nel Decreto: “La situazione è veramente grave. E’ importante essere prudenti per evitare il contagio. Dobbiamo tutelarci per proteggere noi stessi e in nostri cari. In primo luogo state in casa il più possibile. Sono ammessi spostamenti solo per motivi di lavoro e per emergenze sanitarie o per stato di necessità. Evitate di uscire per qualsiasi altro motivo non opportuno. Mi raccomando di rispettare al massimo l’igiene personale e quindi di lavarsi spesso le mani e mettere le mascherine in caso di bisogno. So che sono difficili da reperire ma vi prego fate in modo di averle.” Per le persone anziane: “State in casa non vi è nessun motivo per uscire.” Sulle strutture ospedaliere: “Oggi gli ospedali sono veramente pieni e fanno fatica a ricevere malati. Sia Cremona che l’Oglio Po sono in grave difficoltà.” Per le persone più giovani: “Se avete sintomi state in casa. I numeri d’emergenza li sapete, chiamate solo in caso di vera necessità.” Dal sindaco l’invito rivolto ai più giovani ed essere responsabili: “Date una mano nel rispettare le norme, è importante il vostro ruolo. Per voi si tratta di un momento di presa di coscienza del vostro ruolo all’interno della società.” In chiusura un pensiero per il tessuto economico locale e i commercianti. “Come Comune, insieme alla vostre associazioni di categoria, abbiamo già chiesto in Camera di Commercio al Governo di intervenire con misure urgenti per tutelarvi. Abbiamo chiesto alle banche del territorio che potevamo raggiungere sui mutui delle moratorie e di assicurare la liquidità necessaria per andare avanti. Le banche si sono rese disponibili e contiamo in pochi giorni di avere già portato a casa un risultato importante per tutti voi.”(l.c.)