Dopo un sorpasso finisce con la vespa sotto a un tir fermo, grave 50enne

SAN GIORGIO BIGARELLO – Incidente ieri sera poco dopo le 18 sulla strada provinciale 28 a San Giorgio che ha visto il ferimento, in modo grave, di un 55enne residente sempre a San Giorgio. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia locale Intercomunale di Mantova Nord, l’uomo, che era in sella ad una vespa, avrebbe sorpassato un’auto che stava transitando nel suo stesso senso di marcia e rientrando non si sarebbe accordo di un mezzo pesante posteggiato a lato della strada. Proprio perchè colto di sorpresa il 50enne, e nonostante il tentativo di frenare, ha sbattuto contro la fiancata sinistra del camion cadendo rovinosamente a terra per finire infine sotto lo stesso mezzo e rimanendovi incastrato.

Sul posto, allertati dallo stesso autista del tir rimasto ovviamente illeso, diversi mezzi del 118 tra i quali anche l’elisoccorso che è poi rientrato alla base senza il ferito. L’uomo, infatti, dopo essere stato estratto, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Mantova e, anche se grave viste le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto per i rielievi di legge e per la viabilità, per ovvie ragioni compromessa, gli agenti della Polizia locale Intercomunale di Mantova Nord.