Polizia Locale, tutti gli agenti abilitati all’uso del defibrillatore

MANTOVA – La Polizia Locale di Mantova ha concluso il ciclo formativo circa l’abilitazione all’utilizzo dei defibrillatori per gli operatori in servizio. I defibrillatori in uso ad agenti e personale del comando di Mantova sono cinque: uno è collocato nella sede di viale Fiume a disposizione del personale impiegato negli uffici e del pubblico, mentre gli altri quattro sono stati destinati a bordo dei veicoli in uso alle pattuglie di pronto intervento. Il comandante Paolo Perantoni ha disposto corsi di formazione per tutti gli operatori, che proprio la scorsa settimana hanno concluso il ciclo proprio formativo. Grazie a questa iniziativa ora tutto il personale sarà in grado di intervenire in caso di necessità. Naturalmente, fanno sapere dal comando della Locale, sono ipotesi da scongiurare ma da non sottovalutare. Già in passato gli agenti del comando di viale Fiume si erano resi protagonisti di provvidenziali interventi che avevano permesso di salvare la vita a due persone.