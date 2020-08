Più sicurezza a Guidizzolo, in arrivo 25 nuove telecamere

GUIDIZZOLO – Almeno 25 nuove telecamere di videosorveglianza in arrivo in paese. Saranno installate nel corso delle prossime settimane – probabilmente in autunno – una volta che si saranno conclusi i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti lungo le strade di Guidizzolo e delle frazioni.

Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Meneghelli, che spiega come nel progetto di sostituzione dell’illuminazione stradale pubblica fosse inclusa anche l’installazione delle telecamere. L’idea è quella di installarne almeno 25, che però potrebbero diventare anche qualcuna di più in base a quanto si riuscirà a risparmiare. Al massimo, stando ai conti fatti dal Comune, potranno venirne installate al massimo 29.

Dove i nuovi occhi elettronici verranno installati è stato scelto dall’ufficio della polizia locale e dall’ufficio tecnico. Si tratterà comunque, come spiega sempre Meneghelli, di una implementazione dell’attuale sistema di videosorveglianza del paese. Le attuali telecamere, funzionanti, non verranno infatti rimosse o sostituite: semplicmente le nuove telecamere verranno aggiunte a quelle già presenti sul territorio.

«I lavori – spiega il sindaco – dovrebbero svolgersi in autunno. Certo l’idea era quella di avere tempi un po’ più brevi, ma del resto l’emergenza sanitaria cui siamo andati incontro ha rallentato qualunque procedura».

Nel frattempo continuano i lavori di sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione pubblica. L’intervento è ormai a buon punto: di tutti i punti luce situati lungo le strade di Guidizzolo e delle frazione, solamente 400 devono essere ancora sostituiti. Intervento questo che, al netto delle possibili ferie o pause del periodo, dovrebbe concludersi nel giro di qualche settimana. «Installare l’illuminazione pubblica – specifica Meneghelli – non è un lavoro così semplice come si potrebbe pensare, dal momento che i pali e il corpo illuminante stesso vengono scelti in base alla strada, alla potenza illuminante necessaria all’ampiezza della strada e via dicendo. Insomma è un lavoro abbastanza complicato che nel corso delle prossime settimane verrà completato. Successivamente, dopo l’illuminazione, sarà la volta delle telecamere. Così avremo più luce e la possibilità di maggiori controlli. Significa – conclude Meneghelli – un paese più bello e al contempo più sicuro. La nostra amministrazione comunale è davvero soddisfatta di essere stata in grado di mandare in porto questo importante intervento che garantirà beneficio a tutti».

Tra illuminazione e nuove telecamere, si tratta di un investimento totale che si aggira sui 2 milioni di euro.