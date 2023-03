Calcio Eccellenza – Capolavoro Castiglione: batte il Ciliverghe e ora è terzo

Mazzano Il Castiglione c’è, e vuole lottare fino in fondo per la zona play off. I rossoblù di Esposito mostrano il ritmo dei giorni migliori e ottengono il secondo successo consecutivo in altrettanti scontri diretti. Con questi tre punti, e i risultati concomitanti, il Casti sale al terzo posto, a pari merito col Rovato. Una partita che è uno scontro diretto tra società (anche i gialloblù ambiscono a una piazza nei top five), ma anche tra ex: oltre al derby dei Lauricella (Filippo in campo con i locali, Nicolò tra i mastini), tante le vecchie conoscenze da una parte e dall’altra (Fantoni col Cili, Pasotti, Brunelli e Tosi con i rossoblù). Esposito vara una compagine a trazione anteriore e viene premiato dagli eventi: Pasotti torna titolare dal 1’, sempre dall’inizio i giovanissimi Tosi e Abdelouaret presidiano rispettivamente centrocampo e fascia. La partita è vibrante ma con poche accelerazioni. Bisogna dunque aspettare il 38’ perché la gara si sblocchi: calcio di rigore decretato dall’arbitro per gli aloisiani, a causa di un fallo nella propria area commesso da Fagoni. Lo specialista Ferrari, come nella domenica precedente, segna dal dischetto. Si va al riposo con il Casti in vantaggio, e nella ripresa la gara si fa ben più frizzante: al 50’ Segna deve impegnarsi per respingere il tentativo di Comi, mentre non può nulla sulla successiva zampata di Valotti, servito dal cross di Turlini (1-1). Allo stesso modo del collega, anche Viotti dall’altra parte è costretto alla “resa”: al 75’ il tap-in di Maroni sugli sviluppi di una punizione non gli lascia scampo. E, ancora: al 78’ è Campagnari a chiamare di nuovo in causa l’estremo difensore di casa, superlativo nell’abbassare la saracinesca. I suoi riflessi, alla fine, però non sono sufficienti: calato il sipario rimane il verdetto inappellabile, che condanna la squadra di Zucchi ed esalta quella di Esposito.

RISULTATI

Soncinese-Bedizzolese 1-0

Darfo Boario-Caravaggio 1-0

Luisiana-Carpenedolo 1-1

Cazzagobornato-Cast Brescia 3-4

Ciliverghe-Castiglione 1-2

Ospitaletto-Prevalle 0-1

Codogno-Rezzato Dor 0-1

Vobarno-Rovato 0-0

Offanenghese-Soresinese 3-1