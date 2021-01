Nuovo successo per la scrittrice mantovana Emily Pigozzi

MANTOVA – Che l’autrice mantovana Emily Pigozzi sia ormai stabilmente posizionata tra le più apprezzate e seguite scrittrici già si sa. Il suo ultimo lavoro, “La trama dei sogni”, risultava e resta tra i più venduti praticamente in ogni classifica di settore ed è stato talmente gradito da lettrici, e senza dubbio anche lettori, da essere inserito tra i migliori dieci romanzi rosa del 2020 dallo store Kobo.

Ma l’anno si è aperto con una buona novella per Emily Pigozzi anche perché una sua opera, uscita un paio di anni fa per la casa editrice digitale Emma Book, è ora stata ripresa da Mondadori, per una collana dedicata alle firme emergenti di maggiore interesse in vari ambiti della letteratura, nel caso di Emily quella al femminile.

Il romanzo è “La voce del mare”, ora disponibile nei punti vendita Mondadori per i soci Mondolibri ed Euroclub. “La voce del mare”, pur assai diverso da “La trama dei sogni”, ha comunque come temi conduttori l’amore e la musica.

Oltre alla scoperta, da parte della protagonista, di fatti sconosciuti appartenenti al passato della sua famiglia. L’aspirante cantante lirica Thalia, infatti, torna nella fascinosa isola greca dove nacque la sua nonna. E trova alcune lettere, nelle quali la sua antenata racconta di aver avuto la medesima passione della nipote, di aver cercato il successo come interprete musicale negli anni Cinquanta, in una sfavillante New York.

L’atmosfera da sogno dell’isola greca e la presenza ispiratrice del mare porteranno Thalia a trovare nuove strade nella sua carriera. E pure nella vita sentimentale, poiché, nel frattempo, la fanciulla avrà incontrato l’amore.

Come sempre Emily Pigozzi infonde nei suoi personaggi una particolare dedizione per materie che la appassionino e che le piaccia studiare ulteriormente e approfondire, come il mondo del melodramma. Le sue figure femminili si rinnovano e diventano più forti a prescindere dalla storia d’amore che si sviluppa tra le pagine del libro e ciò le rende più attuali e vere.

Naturalmente Emily Pigozzi è al lavoro su un nuovo tomo, perché la sua mente scaturisce inedite vicende in continuazione e l’autrice si mette con costanza, ed esperienza, a riordinare i fatti per procedere con la narrazione, fino a renderla armoniosa ed emozionante come da lei desiderato.