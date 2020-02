Elezioni a Curtatone: primi passi del Pd per la creazione di una compagine

CURTATONE – Primi passi verso la redazione del programma elettorale con cui il Pd si presenterà alle urne (stando alle ultime notizie emerse con una civica che potrebbe unire altrettante realtà del territorio). Lunedì sera un incontro del Circolo cui seguirà, prossimamente, il confronto con cittadini e non-iscritti.

«Si è trattato di un momento interno del Pd durante il quale è stato dato il là al metodo partecipato con cui costruiremo il nostro programma – ha spiegato il segretario del Pd curtatonese Nicolò Agosta -. Poi sulla base di quanto emerso e del progetto Curtatone 2.0 (partito già nei mesi scorsi, ndr) ci confronteremo con gli altri». Un incontro, quello di lunedì, cui hanno preso anche diversi relatori civici che hanno portato il loto contributo e le loro esperienze, lavorative e non, sui diversi temi affrontati: sviluppo locale, comunità e sicurezza, territorio e mobilità, sostenibilità e cura dell’ambiente a garanzia del vivere bene.

«Il nostro obiettivo – prosegue Agosta – è creare un’agenda per Curtatone e la cura del territorio in tutte le sue sfaccettature per pensare e programmare i prossimi anni. Sono fiero di questo percorso, perchè è quello che mancava a Curtatone: il vero ruolo dei soggetti politici è studiare la situazione e aiutare l’amministrazione». Un percorso iniziato ieri sera, come detto, con una trentina di persone e che ora si aprirà al confronto ed al dialogo con il territorio e le altre forze politiche con cui il Pd sta ragionando sulle prossime elezioni amministrative. E proprio in tema di “alleanze” il Pd aspetterebbe ora un passo avanti dal gruppo civico di Antonio Costa (altra lista che si presenterà alle amministrative) con cui nelle scorse settimane si era ipotizzata una possibile corsa alla poltrona da sindaco. Più certa sarebbe, invece, l’alleanza tra Pd e le altre forze di sinistra e cento sinistra. I giochi sono, insomma, aperti e non resta che vedere come si comporrà lo scacchiere politico delle prossime elezioni amministrative.

Valentina Gambini