Ponte dei Mulini: Zanini si dimette, subentra Burchiellaro

MANTOVA Il professor Roberto Zanini ha ceduto il testimone a Gianfranco Burchiellaro, suo vice, per la presidenza dell’associazione culturale a sfondo politico “Ponte dei Mulini”. L’ex sindaco e parlamentare già ieri è intervenuto in prima persona nel dibattito in corso sulle chiusure dei negozi contestando la “vulgata” dei parcheggi e delle Ztl: «Mentre si parla del nulla gli oltre 1.000 posti di lavoro persi nelle industrie cittadine e i 14.000 disoccupati della provincia hanno un effetto evidente sulla riduzione dei consumi locali. Continuare a parlare di parcheggi, Ztl e centri commerciali significa nel migliore dei casi lasciare andare le cose come sono andate dal 2007 ad oggi. Ma forse c’è chi se lo può permettere».