Canoa – Vesentini e Campari brillano in azzurro

SEGRATE Ancora ottimi risultati da Segrate per la Canottieri Mincio. Sara Vesentini, in coppia con Sara Daldoss della Canottieri Padova, ha chiuso al secondo posto nel K2 500 nella manifestazione internazionale sulle acque dell’Idroscalo, vincendo con merito l’argento: 1’45”41 il responso cronometrico. L’armo azzurro Under 23 è stato preceduto da Irene Bellan e Serena Matilde Rosa della nazionale senior, che hanno vinto con 1’44”88: dovrebbero essere loro due a rappresentare l’Italia a Szeged per le qualificazioni olimpiche, ma ci potrebbe essere una piccola possibilità di vedere anche le due Sara in Ungheria. Vesentini e Daldoss con Lucrezia Zironi e Meshua Marigo col K4 500 under 23 hanno tagliato per prime il traguardo in 1’41”77. Ottimo Alessio Campari nel K4 500 Under 23: con Davide Franco, Flavio Spurio e Riccardo Baldan ha centrato il secondo posto in 1’22”15. Il portacolori della Canottieri Mincio e gli altri tre azzurrini sono stati preceduti dall’armo senior (Samuele Burgo, Luca Beccaro, Giulio Bernocchi e Luca Meneguolo Boscolo) in 1’21”41.

Nel K2 500 junior seconde Chiara Nasi-Emma Rodelli in 1’54”56, superate solo da Eva e Clara Gyertyanffy della Remiera Peschiera in 1’53”20. Poi Chiara si è piazzata nona (2’07”36) nel K1 500 junior ed Emma si è fermata in semifinale, come nel K1 500 senior Beatrice Gaggero.

«Il secondo posto di Sara Vesentini è davvero ottimo – spiega Daniele Rossi tecnico della Canottieri Mincio -. L’obiettivo poteva essere il terzo o il quarto: si è superata. Direi bene anche Alessio Campari. I nostri due atleti avevano come avversari canoisti che si allenano nei raduni da mesi. Ottime Nasi e Rodelli, mentre Gaggero è in ripresa».