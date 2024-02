GL Impianti, sicurezza al primo posto: porte, portoni e impianti elettrici

L’azienda fornisce assistenza e manutenzione certificata ed è concessionaria Hörmann

Assistenza ai clienti dalla fase di installazione iniziale fino alla manutenzione continua

GUIDIZZOLO – GL Impianti rappresenta la scelta migliore per coloro che ricercano un centro assistenza affidabile e competente per soddisfare le proprie necessità in merito a porte, portoni e impianti elettrici nella provincia di Mantova e zone limitrofe.

Grazie ad un’approfondita esperienza nel settore ed a un’elevata competenza professionale, Luigi Giubelli, insieme al proprio staff, offre una vasta gamma di servizi in grado di soddisfare le esigenze sia dei privati che delle imprese. L’azienda si impegna a fornire un servizio di assistenza e manutenzione certificata, garantendo il perfetto funzionamento degli impianti dei propri clienti. Il team tecnico di GL Impianti è composto da esperti del settore, pronti ad intervenire tempestivamente per risolvere qualunque problema. Oltre alla manutenzione, GL Impianti offre un servizio di consulenza tecnica specializzata per supportare i clienti nella selezione delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze. In qualità di concessionari ufficiali Hörmann, l’azienda fornisce ricambi originali per garantire la massima qualità e affidabilità dei sistemi. Il personale qualificato è specializzato nell’installazione di una vasta gamma di prodotti, tra cui porte basculanti, serrande garage, porte sezionali e portoni industriali, seguendo i clienti dalla fase di installazione iniziale fino alla manutenzione continua, confermandosi la scelta ideale per esigenze di assistenza e manutenzione di impianti elettrici. Tra le varie offerte promozionali proposte da Luigi Giubelli, spiccano quelle riguardanti i portoni da garage, disponibili in una gamma completa di misure, colori e motorizzazioni. Oltre ai servizi per porte e basculanti, l’azienda si occupa anche di impianti elettrici, gestendo sia interventi di piccola entità che installazioni di maggiore complessità. Per informazioni o per prenotare un sopralluogo, è possibile contattare GL Impianti allo 0376-818091, scrivendo a glimpianti.mn@gmail.com oppure nella sede di via Nazario Sauro 26 a Guidizzolo.