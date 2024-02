In vendita a Bagnolo per 90mila euro il terreno di via Virgiliana

BAGNOLO – Il Comune di Bagnolo San Vito si trova attualmente in trattativa con la società Cellnex Italia Spa per l’alienazione di una porzione di terreno situato lungo via Virgiliana vicino al campo sportivo del paese, già sede di un impianto di telefonia mobile. Nel dettaglio, l’amministrazione guidata dal primo cittadino Roberto Penna dopo aver valutato se continuare a mantenere l’area in affitto o provvedere direttamente alla vendita, ha convenuto optare per la seconda opzione poiché più conveniente. Dall’alienazione del terreno, infatti il Comune otterrebbe la cifra di 90mila euro, mentre l’area continuerebbe a preservare la stessa funzione svolta fino ad ora, ovvero ospitare un impianto di telefonia mobile. L’accordo si troverebbe a tal proposito ad uno stadio iniziale, il punto dovrà essere ugualmente approvato in consiglio comunale, ma la possibilità di vendere il terreno ottenendo una retribuzione di 90mila euro si fa strada poco alla volta. «A causa di alcuni cambiamenti, la contribuzione tramite affitto sarebbe inevitabilmente calata, pertanto – spiega il primo cittadino Roberto Penna – abbiamo reputato più conveniente provvedere all’alienazione della porzione di terreno. La proposta naturalmente si trova ad uno stadio iniziale, che dovrà essere approvata anche in consiglio comunale, tuttavia, nel caso in cui il procedimento proseguirà, questo permetterà al Comune di Bagnolo San Vito di ottenere dalla vendita la somma di 90mila euro». Nel caso in cui, come specificato dal sindaco, il procedimento dovesse andare in porto, l’amministrazione comunale firmerà un contratto di alienazione del terreno per la cifra di 90mila euro. (C.F.)