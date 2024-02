Oltre un chilo di droga in garage, in manette un pusher 19enne di Suzzara

SUZZARA – Quando i carabinieri lo hanno pizzicato in centro a Suzzara aveva ancora, nascosti nel giubbino, il materiale necessario per confezionare le dosi; e con esso anche 900 euro in contanti. E dopo una breve perquisizione a casa sua saltava fuori, nascosto nel garage, un altro chilo abbondante di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina. Per questi motivi un giovanissimo – appena 19 anni – pusher è finito in manette con l’accusa di detenzione a fini di spaccio; ieri l’udienza in tribunale a Mantova ha convalidato l’arresto e disposto per il ragazzo, incensurato, i domiciliari.Incensurato, giovanissimo, insospettabile: per certi versi sono rimasti stupiti anche i carabinieri di Suzzara quando il ragazzo risultava in possesso di tutto quel contante ma, soprattutto, del materiale per confezionare le dosi. Per le quali avrebbe attinto da una quantità di stupefacente che conservava nel garage dell’abitazione dove vive con i genitori: in totale i carabinieri hanno sequestrato poco meno di un chilo e 300 grammi di hashish e circa 35 grammi di cocaina. Resta ora da capire, in attesa dell’udienza di primo grado in cui il giovanissimo dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio, quanto potesse essere estesa la rete di smercio del 19enne, anche in ragione della significativa quantità che è stata rinvenuta dai militari. Elementi che saranno, comunque, oggetto di ulteriori indagini da parte degli inquirenti.