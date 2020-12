Gualerzi a testa alta: “Fatto tanto e tanto faremo”

VIADANA ViadanaL’assessore ai lavori pubblici Ivan Gualerzi rivendica l’operato dell’amministrazione stilando un elenco di quanto realizzato: «Il tratto mantovano del ponte sul Po e la strada che arriva alla rotatoria del parco commerciale per poi dirigersi verso Casaletto, Bellaguarda fino a Squarzanella, per quanto concerne la segnaletica orizzontale, è di competenza della Provincia di Mantova. Per quel che riguarda invece la segnaletica orizzontale – puntualizza Gualerzi -, sulle strade comunali sono già stati impegnati 60mila euro alla ditta Govoni per l’esecuzione di lavori. Ulteriori 12mila euro saranno impegnati entro il prossimo 31 dicembre. Per quanto riguarda via Pecorara nella frazione di Cavallara, si è provveduto a segnalare a Tea, società che ha effettuato lavori di scavo per la posa della condotta fognaria, la necessità di intervenire per il ripristino del fondo stradale in maniera provvisoria, poiché fino a che non il terreno non si assesta in modo definitivo, non c’è la possibilità di realizzare le asfaltature che sono già state previste per la prossima primavera. Per la bella stagione – anticipa Gualerzi – sono in programma anche altri tratti relativi alle vie Montesauro e Fenilrami tra Cavallara e Cizzolo. Per quanto riguarda la rotatoria su viale Kennedy, la consegna lavori è prevista entro la fine di dicembre con apertura cantiere in gennaio e la fine dei lavori per l’estate, covid permettendo».

Proprio sulla realizzazione della rotatoria di via Kennedy qualche giorno fa la consigliera Alessia Minotti aveva chiesto lumi. (lc)