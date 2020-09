Italia Viva: domani incontro sul commercio con Colaninno

MANTOVA Proseguono gli appuntamenti per conoscere i candidati e le idee di Italia Viva, ma anche per attivare il dialogo con i cittadini. Domani (lunedì 7 settembre) alle 18.30 alle Pescherie con un incontro dedicato al commercio, a cui parteciperanno il deputato di Italia Viva Matteo Colaninno e i commercianti della città. Titolo: “Mantova: il commercio al centro”. Mercoledì alle 17.30 al Teatro Bibiena, invece, arriverà Matteo Renzi per sostenere la lista di Italia Viva alle comunali e il candidato sindaco Mattia Palazzi.